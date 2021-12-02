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Общество

Более 470 бездомных животных было отловлено в Нижнем Новгороде в 2021 году

07 декабря 2021 13:04  [60] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Порядка 477 бездомных животных было отловлено в Нижнем Новгороде в 2021 году по данным на 1 декабря. Об этом сообщила заместитель директора по экономике и планированию МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода" Наталья Маркинтантова в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии 7 декабря.

В текущем году отловом и содержанием животных без владельцев в городе занимается ООО "Зоозащита-НН" по двум контрактам с "Горкомэкологии". Денежные средства на это выделяются из регионального бюджета и предоставляются городу в форме субвенций. На данные цели в этом году выделено 4,3 млн рублей.

Как рассказала Наталья Маркинтантова, в 2022 году на эти цели пока предусмотрено 2,9 млн рублей. После доведения лимитов бюджетных обязательств до Горкомэкологии будет проведен аукцион по определению подрядчика и заключен муниципальный контракт на 2022 год.

Наталья Маркинтантова отметила, что с начала действия программы по отлову, стерилизации и возращению животных в среду значительно снизился рост популяции безнадзорных животных.

Как ранее сообщили в комитете ветеринарии, за последние шесть лет численность животных без владельцев в регионе сократилась на 76% - с 15 тысяч до 3 тысяч особей.

Напомним, более 500 собак и кошек из приютов Нижегородской области нашли новый дом в 2021 году. 

СПРАВКА:

"Зоозащита-НН" создавалась в 2014 году специально для отлова и содержания бездомных животных. В Нижнем Новгороде также работает приют благотворительного фонда "Сострадание-НН" и ветеринарный госпиталь.

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Теги:
Городская дума Животные
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