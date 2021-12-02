Александр Кулагин: "Жильцы дома на пр.Ленина могут оставаться в своих квартирах, поскольку конструкция дома не повреждена" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Жильцы дома на пр.Ленина могут оставаться в своих квартирах, поскольку конструкция дома не повреждена", - заявил глава администрации Ленинского района Александр Кулагин, комментируя происшествие в доме №15 на проспекте Ленина.

По его словам, в квартире работают газовые службы.

"Сейчас в подъезде отключены газ и электричество. Специалисты проверяют герметичность всех соединений, после чего работа систем жизнеобеспечения будет восстановлена. Глава города дал поручение в короткие сроки закрыть тепловой контур, чтобы избежать промерзания помещений. В ближайший час работники ДУКа преступят к этой работе и вставят выбитые стекла. Жильцы дома на проспекте Ленина могут оставаться в своих квартирах, поскольку конструкция дома не повреждена", - сказал Александр Кулагин.

Напомним, что ранее Юрий Шалабаев дал поручение оперативно закрыть тепловой контур на доме №15 по проспекту Ленина.

7 декабря в МЧС поступило сообщение о пожаре в доме на пр.Ленина. В результате инцидента никто не погиб, а пострадал один мужчина. С термическим ожогом он был доставлен в ожоговый центр ПИМУ.