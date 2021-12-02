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Общество

Назначены общественные обсуждения по вопросу смены территории у Щелоковского хутора на парковую зону

08 декабря 2021 09:34  [96] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Назначены общественные обсуждения по вопросу смены территории у Щелоковского хутора на парковую зону. Соответствующее оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано на сайте горадминистрации.

В документе сказано, что с предложением внести изменения в генплан Нижнего Новгорода выступило министерство имущественных и земельных отношений региона.

Речь идет о территории (участок №3), расположенной у деревни Кузнечиха в Советском районе.

Отмечается, что планируется частично изменить зоны индивидуальной высокоплотной жилой застройки (Жи-3 и ТЖи-3) на зоны парков (Р-3п и ТР-3п). Площади данных участков составляют 74,574 тысячи кв.м и 14,816 тысячи кв.м.

Общественные обсуждения продлятся до 13 декабря.

Напомним, что ранее губернатор региона Глеб Никитин поручил определить вид разрешённого использования областных участков у Щелоковского хутора как парковой зоны.

"Границы природной территории были определены ещё в советское время. В середине прошлого десятилетия было принято решение передать часть земли, прилегающей к ООПТ, под застройку. Сегодня, с одной стороны, взятые перед инвестором обязательства сохраняются. С другой – считаем важным, чтобы между особо охраняемой природной территорией и застройкой была рекреационная территория в качестве буфера, где строительство запрещено, а нижегородцы могут там комфортно отдыхать. Смена вида разрешённого использования позволит сохранить участки для отдыха жителей города", - отметил он.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Щелоковский хутор
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