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Полеты в Воронеж открываются из нижегородского аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.
Согласно информации, первый рейс запланирован на 14 января 2022 года.
Рейсы планирует осуществлять авиакомпания Red Wings. Полеты будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам.
Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы на 16:25, прибытие в Воронеж – на 18:00. Обратный рейс – планируется в 18:40, прибытие – в 20:20. Время прибытия и отправления – местное для каждого города.
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