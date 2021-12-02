Полеты в Воронеж открываются из нижегородского аэропорта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Полеты в Воронеж открываются из нижегородского аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Согласно информации, первый рейс запланирован на 14 января 2022 года.

Рейсы планирует осуществлять авиакомпания Red Wings. Полеты будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы на 16:25, прибытие в Воронеж – на 18:00. Обратный рейс – планируется в 18:40, прибытие – в 20:20. Время прибытия и отправления – местное для каждого города.