Нижегородец Роман Виноградов завоевал золото на первенстве мира по настольному теннису Спорт

Фото: пресс-служба администрации города

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородец Роман Виноградов завоевал золото на первенстве мира по настольному теннису. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, он завоевал золотую медаль в командных соревнованиях и еще одну серебряную в парном мужском разряде первенства мира по настольному теннису среди спортсменов до 16 лет, которые проходят в Вила-Нова-де-Гайя (Португалия).

Известно, что в парном разряде Роман Виноградов выступал в тандеме с Ильей Конюховым из Екатеринбурга. Тренер сборной России и его личный тренер - Юрий Рыжов.

Еще одна нижегородская спортсменка - воспитанница спортивной школы "Радий" Кристина Курилкина в составе сборной России по настольному теннису завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях на первенстве мира. Теннисистка занимается под руководством тренера - Ирины Рамазановой.