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Хоккейный матч с участием легендарных спортсменов и звезд шоу-бизнеса состоится в Нижнем Новгороде 16 декабря

08 декабря 2021 16:57  [3] Спорт

Фото: из группы ХК "Торпедо" в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Хоккейный матч с участием легендарных спортсменов и звезд шоу-бизнеса состоится в Нижнем Новгороде 16 декабря. Об этом сообщается на сайте ХК "Торпедо".

Матч приурочен к юбилею клуба (в декабре нижегородской команде исполняется 75 лет), а также является частью фестиваля "Новогодняя столица России".

"Самая популярная спортивная команда Нижнего Новгорода была образована в 1946 году - одновременно с появлением хоккея в СССР. Клуб вошел в историю как первый немосковский коллектив, взошедший на пьедестал почета чемпионата страны", - рассказали в ХК "Торпедо".

В товарищеском матче на льду КРК "Нагорный" примут участие заслуженные игроки "Торпедо" разных лет: Юрий Фёдоров, Алексей Мишин, Михаил Варнаков, Михаил Пресняков, Вячеслав Рьянов, Вадим Галихманов, Олег Наместников, Анатолий Водопьянов, Валерий Шапошников, Александр Куприянов, Алексей Ротанов, Владимир Федосов, Пётр Горюнов, Олег Кудрявцев, Юрий Богусевич, Максим Потапов, Андрей Никитенко, Михаил Тюляпкин, Роман Малов, Артём Чубаров, Дмитрий Космачёв и другие.

Также в состав команд войдут олимпийские чемпионы, призеры олимпиад и чемпионатов мира: Алексей Касатонов, Сергей Макаров, Владимир Мышкин, Алексей Гусаров, Виталий Прохоров, Евгений Давыдов, Василий Первухин, Сергей Бабинов, Вячеслав Буцаев, Ирек Гимаев, Юрий Леонов, Сергей Шепелев, Александр Гуськов и другие.

Специальными гостями матча станут участники группы "Uma2rmaH" – братья Кристовские. Они сыграют за команду ветеранов "Торпедо".

Билеты уже в продаже. Пенсионерам и детям до 14 лет — вход свободный (бесплатный билет необходимо получить в кассе). 

Отметим, что заполняемость арены составляет 70% от максимальной вместимости. Доступ на матч по QR-коду о вакцинации или иммунизации или "Мультипассу".

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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