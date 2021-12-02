Нижегородским школам рекомендовано досрочно отправить детей на каникулы Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородским школам рекомендовано досрочно отправить детей на каникулы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

Городской департамент образования отправил в образовательные организации рекомендацию организовывать зимние каникулы с 27 декабря по 9 января 2022г. То есть нижегородские школьники будут отдыхать 14 дней. Отметим, что обычно зимние каникулы начинаются 31 декабря.

При этом сроки начала и окончания каникул образовательные учреждения будут определять самостоятельно в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком.