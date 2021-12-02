Конкурс на проектирование станций "Варя" и "Сормовская" объявят осенью
Почти 70 катков будут работать в Нижнем Новгороде этой зимой
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Ёлочные базары открываются в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
09 декабря 2021 15:42  [77] Нижегородским школам рекомендовано досрочно отправить детей на каникулы
09 декабря 2021 15:20  [69] Дополнительная электричка до ст. Тарасиха в Нижегородской области вводится с 13 декабря
09 декабря 2021 15:07  [105] Сормовская кондитерская фабрика выпустила адвент-календарь
09 декабря 2021 14:38  [131] Нижегородский водоканал ищет новых сотрудников в связи с расширением зоны обслуживания
09 декабря 2021 14:25  [91] Более 11 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за сутки
09 декабря 2021 14:03  [122] Администрацию Семёнова оштрафовали за загрязнение почвы нефтепродуктами
09 декабря 2021 13:40  [106] Нижний Новгород вошел в шорт-лист премии Russian Creative Awards
09 декабря 2021 13:22  [140] Благоустройство площадей перед станциями канатной дороги в Нижнем Новгороде и на Бору начнется в 2022 году
09 декабря 2021 12:40  [149] Еще 34 человека погибли от коронавируса в Нижегородской области за сутки
09 декабря 2021 12:35  [119] Нижегородцев пригласили принять участие в Международном фестивале онлайн-игр и тренажёров "Любимый русский"
Общество

Нижегородским школам рекомендовано досрочно отправить детей на каникулы

09 декабря 2021 15:42  [77] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородским школам рекомендовано досрочно отправить детей на каникулы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

Городской департамент образования отправил в образовательные организации рекомендацию организовывать зимние каникулы с 27 декабря по 9 января 2022г.  То есть нижегородские школьники будут отдыхать 14 дней. Отметим, что обычно зимние каникулы начинаются 31 декабря.

При этом сроки начала и окончания каникул образовательные учреждения будут определять самостоятельно в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph