Парковку запретили на 40 улицах и площадях Нижнего Новгорода до 13 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в связи со снегоуборочными работами с 21:00 9 декабря до 9:00 13 декабря введён запрет на остановку и парковку транспортных средств на нескольких десятках улицах как в центре города, так и в его Заречной части. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, запрет будет действовать на следующих дорожных участках:

- пл. Минина и Пожарского, улицах Минина, Варварской, Пискунова, Алексеевской, Октябрьской, Грузинской, Ошарской, М. Горького, Звездинке, Ильинской, Чернопрудскому переулку,

- пл. Горького и пл. Свободы,

- Нижневолжской наб., Верхневолжской наб., наб. Федоровского,

- ул. Почаинской, Рождественской, Георгиевскому съезду, Зеленскому съезду, набережной Лыковая Дамба,

- ул. Заломова, Большой Печерской, Ульянова (на участке от пл. Минина и Пожарского до ул. Пискунова), Студёной, Маслякова, Ковалихинской,

- пл. Лядова и пл. Сенной, ул Большой Покровской, Суетинской,

- ул. Ванеева,

- Волжской набережной, ул. Стрелка, Совнаркомовской, Самаркандской, Керченской, Бетанкура.

На подъездах будут установлены информационные аншлаги. Припаркованные в зоне ограничений автомобили будут перемещаться на штрафстоянку.

Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.