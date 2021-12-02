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Культура и отдых

"Горьковская ярмарка-800" откроется 25 декабря в Нижнем Новгороде

10 декабря 2021 12:16  [119] Культура и отдых

"Горьковская ярмарка-800" откроется 25 декабря в Нижнем Новгороде на площади Горького, сообщает пресс-служба мэрии.

На новогодней ярмарке можно будет купить уникальные товары, которых нет в масс-маркетах.

На площади Горького будет установлено домиков для торговли, где можно будет приобрести новогодние подарки, сувениры ручной работы, украшения, текстиль, игрушки, и другую новогоднюю продукцию, а также сладости, пряники, сыр, мед и горячие напитки. Кроме того, у посетителей будет возможность попробовать исконно русский сбитень и безалкогольный глинтвейн.

Мишки, снеговики и скоморохи встретят гостей ярмарки 25 и 26 декабря, а уже с 30 декабря и по 3 января на площади всех ждет дед Мороз и Снегурочка.

"Горьковская ярмарка" будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00 до 9 января.

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Теги:
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