"Горьковская ярмарка-800" откроется 25 декабря в Нижнем Новгороде Культура и отдых

"Горьковская ярмарка-800" откроется 25 декабря в Нижнем Новгороде на площади Горького, сообщает пресс-служба мэрии.

На новогодней ярмарке можно будет купить уникальные товары, которых нет в масс-маркетах.

На площади Горького будет установлено домиков для торговли, где можно будет приобрести новогодние подарки, сувениры ручной работы, украшения, текстиль, игрушки, и другую новогоднюю продукцию, а также сладости, пряники, сыр, мед и горячие напитки. Кроме того, у посетителей будет возможность попробовать исконно русский сбитень и безалкогольный глинтвейн.

Мишки, снеговики и скоморохи встретят гостей ярмарки 25 и 26 декабря, а уже с 30 декабря и по 3 января на площади всех ждет дед Мороз и Снегурочка.

"Горьковская ярмарка" будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00 до 9 января.