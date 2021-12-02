Юрий Шалабаев: Конституция гарантирует мир, порядок и стабильность в нашей большой многонациональной стране Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравляет жителей города с Днем Конституции. Текст поздравления распространила пресс-служба администрации города.

"Уважаемые нижегородцы!

Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников – Днем Конституции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года с принятием основного закона началась новая эпоха развития нашей страны. Вот уже 28 лет Конституция стоит на страже прав свобод россиян. Она гарантирует мир, порядок и стабильность в нашей большой многонациональной стране. Но в свою очередь требует от каждого из нас знать и неукоснительно соблюдать нормы Конституции РФ.

В этот день примите пожелания мира, благополучия, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и успехов в труде на благо своей страны и родного города!" – отмечается в заключительной части поздравительной телеграммы.