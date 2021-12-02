Нижегородский электротранспорт начали украшать к Новому году Общество

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский электротранспорт начали украшать к Новому году. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам трамваи, троллейбусы и вагоны метро украшаются гирляндами, мишурой, праздничными аппликациями, плакатами и новогодними шарами.

В настоящее время нижегородцы уже могут оценить праздничный декор в салонах троллейбусов. 11 декабря на линию выйдет первый украшенный вагон метро.

"Точная дата выхода в рейс новогодних трамваев пока не определена, в настоящее время проводятся все необходимые процедуры согласования с нашими партнёрами", - рассказал Юрий Шалабаев.

Стилизованный транспорт будет курсировать по улицам города до окончания новогодних праздников.