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Общество

Нижегородский электротранспорт начали украшать к Новому году

10 декабря 2021 16:50  [117] Общество

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский электротранспорт начали украшать к Новому году. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам трамваи, троллейбусы и вагоны метро украшаются гирляндами, мишурой, праздничными аппликациями, плакатами и новогодними шарами.

В настоящее время нижегородцы уже могут оценить праздничный декор в салонах троллейбусов. 11 декабря на линию выйдет первый украшенный вагон метро.

"Точная дата выхода в рейс новогодних трамваев пока не определена, в настоящее время проводятся все необходимые процедуры согласования с нашими партнёрами", - рассказал Юрий Шалабаев.

Стилизованный транспорт будет курсировать по улицам города до окончания новогодних праздников.

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Теги:
Новый год Праздники Транспорт
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