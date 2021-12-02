Парковка автомобилей практически на всех улицах центра Нижнего Новгорода запрещена до 18 декабря Общество

Парковка автомобилей практически на всех улицах центра Нижнего Новгорода запрещена до 18 декабря, сообщает пресс-службу администрации города.

Запрет на остановку и парковку автомобилей введен временно в связи с работами по уборке снега.

Так, согласно изменениям запрет на парковку вводится до 08:00 18 декабря на пл. Минина и Пожарского, ул. Минина, ул. Варварской, ул. Алексеевской, ул. Октябрьской, ул. Грузинской, ул. Ошарской, ул. М. Горького, ул. Ильинской, ул. Пискунова, ул. Звездинка, пл. Горького, пл. Свободы, Нижне-Волжской набережной, Верхне-Волжская набережной, наб. Федоровского, ул. Почаинская, ул. Рождественской, Георгиевскому съезду, ул. Заломова, ул. Большая Печерская, ул. Ульянова (на участке от пл. Минина и Пожарского до ул. Пискунова), ул. Студеной, Зеленскому съезду, набережной Лыковая Дамба, ул. Маслякова, ул. Ковалихинской, пл. Лядова, пл. Сенной, ул. Большой Покровской, ул. Суетинской, ул. Ванеева, Чернопрудскому переулку.

Парковка и стоянка автомобилей также запрещена на ул. Стрелка, Волжской набережной, ул. Совнаркомовской, ул. Самаркандской, ул. Керченской и ул. Бетанкура.

На подъездах домов будут установлены информационные аншлаги.