Новогодние фигуры животных установят в скверах Заречной части Нижнего Новгорода.
Как сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Щалабаев, полигональные фигуры установят в знаковых местах в пяти районах заречной части областного центра.
Трехмерные зайцы, медведи, медведицы и медвежата, а также модели елки и кристалла появятся в скверах и бульварах города. Всего будет установлено 49 фигур. В ближайшее время их монтаж уже завершится.
Фигуры будут установлены в Канавинском районе: в сквере на Ярмарочном, в сквере Канавинском на Московское шоссе, в Сормове на улице Рыбакова, восемь фигур установят в Московском и Ленинском районах, семь полигональных фигур установят в скверах на улицах Героя Прыгунова и Героя Смирнова Автозаводского района.
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