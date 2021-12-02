Прокуратура выявила нарушения в работе нижегородских ДУКов по уборке снега и наледи Общество

Прокуратура выявила нарушения в уборке снега и наледи в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

В областном центре проводятся проверки по соблюдению законодательства в сфере содержания дорог в зимний период, в рамках которых оценивается своевременная уборка снега и наледи с дорог и тротуаров Нижнего Новгорода.

Стоит отметить, что по результатам проверок в адрес руководителей подрядных организаций и управляющих компаний, должным образом не организовавших уборочные мероприятия, внесено 25 представлений, а также объявлено пять предостережений.

В сообщении отмечается что прокуратура держит на постоянном контроле вопрос уборки улично-дорожной сети, а также мест общего пользования Нижнего Новгорода.