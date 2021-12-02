ДУКи и ТСЖ Нижнего Новгорода оштрафуют за некачественную уборку территорий от снега Общество

ДУКи и ТСЖ Нижнего Новгорода оштрафуют за некачественную уборку территорий от снега. Штрафные санкции вводятся из-за за невыполнение поручения мэра Юрия Шалабаева по уборке снега.

Как заявил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин по итогам объезда территорий, откуда поступило большее количество знаков, "территории – беда".

Дмитрий Сивохин и начальник управления административно-технического и муниципального контроля Иван Соловьев совершили повторный объезд проблемных точек, которые проинспектировал Юрий Шалабаев несколько дней назад. На первой точке – дворовой территории домов №№ 191,195 по улице Родионова, которую обслуживает ЗАО "ЖУК" и ТСЖ "УЮТ", первый заместитель главы города не увидел значительных изменений с момента визита мэра. "На территории – беда. Вам жители полностью оплачивают квитанции, а вы работу выполняете наполовину. Если не умеете управлять домами, откажитесь", - обратился к руководителю ТСЖ Дмитрий Сивохин. Также на месте первый заместитель главы дал поручение Ивану Соловьеву оштрафовать обслуживающую организацию за несвоевременную уборку снега.

Во дворе дома № 25 по улице Республиканской (адрес, по которому было обращение нижегородки на странице главы города в социальной сети), комиссия отметила положительную динамику. Руководитель ДУК Советского района отметил, что убрано 60% территории. Но Дмитрий Сивохин подчеркнул, что этого недостаточно. «К сожалению, по Советскому району самое большое количество жалоб горожан. По сравнению с прошлым годом вижу динамику по количеству машин и дворников, но вам нужно еще больше усиливаться. Дешевле будет нанять людей и технику, чем платить те штрафы, которые вам будут выписаны за неубранные территории», - сказал он. Представитель обслуживающей организации сообщил, что все замечания будут устранены до вторника следующей недели.

В Приокском районе во дворах домов №№ 1,3 и 5 Дмитрий Сивохин отметил удовлетворительное качество уборки территории от снега. Кроме того, было замечено, что ведется работа по уборке снега с козырьков подъездов и крыш.

По словам представителя домоуправляющей компании Ленинского района, более 80% тротуарных сетей и входных групп приведены в нормативное состояние. "Основной проблемой остаются места на парковках, откуда жители не всегда своевременно убирают автомобили для качественной уборки территории", - отметил он. Также была проинспектирована дворовая территория дома № 64 по улице Баумана в Ленинском районе. По словам главы администрации Ленинского района Александра Кулагина, за неделю специалистами районной АТИ в отношении ТСЖ было составлено 12 протоколов. "В районе еще есть проблемные адреса, и сегодня после объезда, я думаю, это цифра увеличится", - отметил он.

"Мы видим положительную динамику - качество уборки придомовых территорий улучшается, но к сожалению, не везде. И работа с домоуправляющими компаниями и ТСЖ будет продолжена. Компании, не устранившие замечания, будут привлечены к административной ответственности. Будут выставлены штрафы, при повторном нарушении – размер штрафов увеличивается в разы. Будем действовать так, если только жесткие меры дают результат. Нижегородцы достойны более высокого уровня содержания домов", - заявил Дмитрий Сивохин по результатам объезда.

Иван Соловьев отметил, что управление административно-технического и муниципального контроля работает в усиленном режиме, без выходных. "Особенно пристальное внимание мы уделяем сейчас работе именно ТСЖ и ДУКов. Действительно есть территории, к которым нет вопросов. Но много и тех объектов, где руководители обслуживающих организаций не услышали предупреждение главы города. Штрафные санкции будут применены к обслуживающим организациям и по результатам сегодняшнего объезда", - подчеркнул начальник городского управления АТИ.

Ранее сообщалось, что глава города Юрий Шалабаев остался недоволен качеством уборки дворов и тротуаров Нижнего Новгорода. Об этом он заявил по итогам объезда всех районов Нижнего Новгорода. Маршрут объезда глава города выстраивал на основании обращений нижегородцев, поступивших ему в социальных сетях и на платформу "Лобачевский".

Напомним, 383 административных производства возбудила АТИ в связи с некачественной и несвоевременной уборкой снега с улиц Нижнего Новгорода.