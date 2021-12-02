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Общество

Фестиваль "Новогодняя столица России – 2022" официально стартовал в Нижнем Новгороде

11 декабря 2021 21:20  [75] Общество

Праздничный парад открыл фестиваль "Новогодняя столица России – 2022" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде 11 декабря состоялся пеший парад героев сказок и актеров, который открыл серию мероприятий в рамках фестиваля "Новогодняя столица России – 2022". Праздничная колонна стартовала от начала ул. Большая Покровская и дошла до площади Горького.

"Интерес сегодня к параду, конечно, колоссальный! Я уверен, что все мероприятия "Новогодней столицы" порадуют нижегородцев и гостей города. Одна из главных локаций фестиваля – Нижегородская ярмарка – откроется 24 декабря шоу Ильи Авербуха, кроме того, там будет каток и Резиденция Деда Мороза, закроет фестиваль шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». С начала январских праздников на ул. Большая Покровская будут постоянно работать станции с актерами, и, конечно, сюда стоит прийти и погулять. Обязательно также нужно сходить на стадион "Труд", где пройдет красочное ледовое представление «Щелкунчик». Это основные события, фестиваль будет рассредоточен по разным площадкам города", – отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

"У нас большое количество мероприятий пройдет в рамках "Новогодней столицы России": в каждом районе города будет несколько площадок, парки и скверы подготовили свои программы. Новогодние программы в парках будут, в основном, спортивные, это связано с эпидемиологической ситуацией, с соблюдением всех мер безопасности. В городе украсят почти 200 елок, многие из них уже установлены. Будет работать более 70 катков, больших и малых, в том числе на Нижегородской ярмарке, в парке "Швейцария", – рассказал глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Главным героем парада стал мальчик Ваня Мечтатель. Он рассказал нижегородцам и гостям города историю своего посещения фабрики, на которой раньше производили одинаковые снежинки. Ваня предложил владельцу фабрики сделать процесс более творческим и разнообразить снежинки работами бабушки, чтобы каждая частичка зимы была уникальным сплавом творчества и технологий. С тех пор во всем мире снежинки стали разными, а фабрика стала именоваться «Волшебной кузницей снежинок». Новую сказочную легенду придумали в Нижнем Новгороде специально для фестиваля "Новогодняя столица России – 2022".

Ваня показал собравшимся символ новогодней столицы – снежинку, выполненную в технике казаковской филиграни. Он пригласил всех желающих прогуляться с ним и вручить зимний символ Деду Морозу.

Маршрут парада прошёл через станции, на которых к праздничной колонне присоединялись актеры уличных театров, жонглеры, ангелы-ходулисты, мимы и танцоры, а также все желающие нижегородцы и гости города. В этот вечер праздничное настроение дарили снеговики, елочные шары, эльфы, гномы и фьёки, новогодние мишки, зайцы, олень и другие сказочные персонажи.

Торжественное шествие сопровождал Нижегородский губернский оркестр и диджеи. В событии также приняли участие актеры театра юного зрителя, театра "Комедiя", театра "Пиано" и театра "Вера", артисты камерного хора "Нижний Новгород" и ансамбля "Синий лён".

Завершился парад в сквере на площади Горького – одной из флагманских локаций празднования. В этом году здесь пройдет традиционная "Горьковская ёлка", где в это время также развернется «"Горьковская ярмарка – 800". На площади участников парада встретил Дед Мороз, музыканты и танцоры, а также состоялась церемония зажжения новогодней ёлки.

Напомним, в Нижнем Новгороде праздничные мероприятия в статусе официальной "Новогодней столицы России – 2022" пройдут с 11 декабря 2021 по 9 января 2022 года. Узнать подробнее о событиях можно на сайте nizhny800.ru

СПРАВКА:
9 января 2021 года Нижний Новгород получил официальный статус "Новогодней столицы России – 2022". Столица Приволжья стала юбилейным, десятым городом, удостоенным почетного статуса. Кульминацией церемонии стала передача от Калуги Нижнему Новгороду главного символа проекта – "Хрустальной снежинки".
Проект "Новогодняя столица России" реализуется Министерством культуры РФ с 2012 года. Его основная цель – развитие событийного туризма в стране и увеличение туристического потока в разные города и регионы страны.
Экспертное жюри, отбирающее заявки от городов-претендентов на титул "Новогодней столицы", учитывает ряд факторов: наличие площадок для проведения мероприятий, хорошо развитая культурная среда, опыт проведения масштабных мероприятий и пр. Ранее титула "Новогодняя столица России" были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань и Калуга.

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Теги:
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