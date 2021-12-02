Конкурс на проектирование станций "Варя" и "Сормовская" объявят осенью
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Почти 70 катков будут работать в Нижнем Новгороде этой зимой
Ёлочные базары открываются в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 10 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
13 декабря 2021 11:53  [46] Нижегородская лесная охрана получила ещё 15 уникальных приборов "Лесник"
13 декабря 2021 11:48  [70] Вейк-парк планируется создать на Мещерском озере в Нижнем Новгороде в 2022 году
13 декабря 2021 11:42  [53] Около 2500 человек приняли участие в конференции "Дипломатия Александра Невского. Между Востоком и Западом"
13 декабря 2021 10:53  [96] Нижегородская больница №38 получила современный УЗИ-аппарат
13 декабря 2021 10:36  [104] Девять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 13 декабря
13 декабря 2021 10:11  [340] Жители 60 домов остались без тепла в Советском районе Нижнего Новгорода
13 декабря 2021 10:01  [246] Авиакомпания "ИрАэро" получила допуск на вылеты в Париж из Нижнего Новгорода
13 декабря 2021 09:46  [207] Потепление до +1° ожидается в Нижегородской области на этой неделе
13 декабря 2021 09:10  [119] Село Ильино-Заборское газифицировано в Нижегородской области
12 декабря 2021 18:30  [270] Александр Суханов: "Ретротрамвай - не просто дань истории, а еще возможность превращения Нижнего в один из туристических центров"
Общество

Нижегородская больница №38 получила современный УЗИ-аппарат

13 декабря 2021 10:53  [96] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Нижегородская больница №38 получила современный отечественный УЗИ-аппарат. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Согласно информации, этот аппарат был закуплен в больницу в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области.

"Ультразвуковая система оснащена набором датчиков для проведения исследований внутренних органов, сосудов, сердца, поверхностных структур, мышечного аппарата. Специальная программа позволяет проводить углубленный анализ в кардиологии, неврологии, гинекологии, урологии. Эргономика и сенсорное управление сокращают время обследования без ущерба для результата и пациента. УЗИ было и остается самым надежным и востребованным методом диагностики", - сказал главный врач городской клинической больницы №38 Сергей Богданов.

Напомним, общее финансирование в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году в регионе составит около 2,8 млрд рублей. Из них 1,37 млрд рублей предусмотрено на капремонт 145 различных объектов в учреждениях здравоохранения, еще 903 млн - на покупку 423 единиц оборудования, 258 млн – на приобретение 321 единицы транспорта для нужд медучреждений.

Всего на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения в Нижегородской области до конца 2025 года будет направлено более 15,5 млрд рублей, из которых 813 млн - региональные средства.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Здравоохранение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph