Нижегородская больница №38 получила современный УЗИ-аппарат Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Нижегородская больница №38 получила современный отечественный УЗИ-аппарат. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Согласно информации, этот аппарат был закуплен в больницу в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области.

"Ультразвуковая система оснащена набором датчиков для проведения исследований внутренних органов, сосудов, сердца, поверхностных структур, мышечного аппарата. Специальная программа позволяет проводить углубленный анализ в кардиологии, неврологии, гинекологии, урологии. Эргономика и сенсорное управление сокращают время обследования без ущерба для результата и пациента. УЗИ было и остается самым надежным и востребованным методом диагностики", - сказал главный врач городской клинической больницы №38 Сергей Богданов.

Напомним, общее финансирование в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году в регионе составит около 2,8 млрд рублей. Из них 1,37 млрд рублей предусмотрено на капремонт 145 различных объектов в учреждениях здравоохранения, еще 903 млн - на покупку 423 единиц оборудования, 258 млн – на приобретение 321 единицы транспорта для нужд медучреждений.

Всего на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения в Нижегородской области до конца 2025 года будет направлено более 15,5 млрд рублей, из которых 813 млн - региональные средства.