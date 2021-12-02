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Происшествия

Нижегородец выстрелил в жену прямо на рабочем месте из ревности

13 декабря 2021 14:05  [99] Происшествия

Фото: СУСК по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Советском районе Нижнего Новгорода следователи СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ в отношении местного жителя. 55-летний мужчина подозревается в покушении на убийство. Об этом сообщили в ведомстве.

Согласно информации, вечером 10 декабря подозреваемый пришёл в магазин на пр. Гагарина, в котором работала его жена. Он несколько раз выстрелил из травматического пистолета в свою супругу, а затем попытался свести счёты с жизнью.

Как рассказали в СУ СК, причиной инцидента стала ревность мужчины.

53-летняя потерпевшая была доставлена в реанимацию. До настоящего времени врачи продолжают бороться за её жизнь.

Подозреваемый также госпитализирован, но угрозы для его жизни нет, добавили в ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Обвиняемый в покушении на убийство мужчины и женщины в 2001 году заключён под стражу в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Следственное управление Уголовное дело
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