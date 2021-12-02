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Мужчина погиб на пожаре в Автозаводском районе 13 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании в квартире дома №41 по Южному шоссе поступило спасателям в 14:40.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, они обнаружили в квартире горение постельных принадлежностей.
Пожар удалось ликвидировать в 14:54. Его площадь составила 2 кв.м. В тушении участвовали 20 сотрудников МЧС, 4 единицы техники.
В настоящее время спасатели устанавливают личность погибшего мужчины. Из квартиры был спасен еще один человек.
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