Мужчина погиб на пожаре в Автозаводском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мужчина погиб на пожаре в Автозаводском районе 13 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании в квартире дома №41 по Южному шоссе поступило спасателям в 14:40.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, они обнаружили в квартире горение постельных принадлежностей.

Пожар удалось ликвидировать в 14:54. Его площадь составила 2 кв.м. В тушении участвовали 20 сотрудников МЧС, 4 единицы техники.

В настоящее время спасатели устанавливают личность погибшего мужчины. Из квартиры был спасен еще один человек.