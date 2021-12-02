Нацпроект "Безопасные качественные дороги" в Нижнем Новгороде выполнен на 100% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" в 2021 году в Нижнем Новгороде выполнен на 100%. Об этом сообщил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе заседания городской Думы Нижнего Новгорода.

По его словам, в этом году в нормативное состояние были приведены 30 участков автомобильных дорог и авансирован 1 объект, который перейдет на 2022 год.

"Объем средств, направленных на реализацию проекта в текущем году значительно превысил показатели двух предыдущих лет и составил 933,9 млн рублей", - сказал Юрий Шалабаев.

Он отметил, что в рамках ещё одной федеральной программы "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 36,6 млн рублей.

"Шесть светофорных объектов на Нижне-Волжской набережной в настоящее время модернизируются. Приёмка и оплата работ полностью завершится до конца года. 37 светофоров запроектированы с целью их модернизации в 2022 году. Сейчас разработанная проектно-сметная документация проходит экспертизу в Нижегородсмете", - добавил Юрий Шалабаев.

Мэр города подчеркнул, что опыт крупных городов мира показывает, что проблему загруженности дорог нельзя решить только строительством и ремонтом магистралей. Для эффективной регуляции транспортного потока необходимо внедрение интеллектуальной транспортной системы, которая помогает более эффективно эксплуатировать транспортную сеть, используя информационные, коммуникационные и управленческие технологии, встроенные в транспортное средство или дорожную инфраструктуру.

"Создание такой системы предусмотрено в рамках проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". В настоящее время система интеллектуальной транспортной сети находится в стадии разработки на уровне региона, но город Нижний Новгород в рамках данного проекта уже осуществляет модернизацию светофоров. Конструктив модернизированных светофоров учитывает возможность подключения к ИТС. Таким образом, мы работаем на опережение", - подытожил он.