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Общество

Движение транспорта на участке дороги пр. Ленина приостановят почти на два месяца

14 декабря 2021 11:20  [645] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта на участке дороги пр. Ленина приостановят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, в период с 00:01 15 декабря до 00:01 10 февраля будет приостановлено движение транспорта на участке дороги у дома №32 по проспекту Ленина.

При этом в департаменте не сообщили, с чем будет связано ограничение движения.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

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Теги:
движение Ленинский район
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