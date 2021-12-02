Движение транспорта на участке дороги пр. Ленина приостановят почти на два месяца Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта на участке дороги пр. Ленина приостановят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, в период с 00:01 15 декабря до 00:01 10 февраля будет приостановлено движение транспорта на участке дороги у дома №32 по проспекту Ленина.

При этом в департаменте не сообщили, с чем будет связано ограничение движения.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.