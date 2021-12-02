Депутаты Гордумы приняли изменения в устав Нижнего Новгорода

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Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали изменения в устав города. Такое решение было принято на заседании 14 декабря.
Как рассказала начальник управления правовой и аналитической деятельности Гордумы Ирина Маслова, основной правовой документ города приведен в соответствие с изменениями федерального и регионального законодательства, а отдельные его нормы уточнены по предложению главы города.
В частности один из блоков изменений связан с муниципальным контролем. Так, усиливаются меры по соблюдению правил благоустройства территории городского округа. В то же время, в соответствии с федеральным законом, из вопросов местного значения исключен муниципальный контроль в области торговой деятельности.
Внесены дополнения в статью, касающуюся сходов граждан. Определение границ территории, на которой может проводиться сход граждан по вопросу самообложения, теперь будет осуществляться городской Думой в соответствии с критериями, установленными законом Нижегородской области.
Также усилены требования к обсуждению жителями проектов муниципальных правовых актов. Теперь информация о назначении публичных слушаний или общественных обсуждений и их итоги подлежат обязательному опубликованию на официальном сайте организатора. Замечания и предложения граждан по проектам правовых актов также должны будут приниматься на сайте.
Кроме того, в уставе установлено, что полномочия депутатов и главы города досрочно прекращаются в случае наличия гражданства или подданства иностранного государства, или вида на жительство, или документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.
Еще одно изменение, которое вносится в устав, касается контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода как органа местного самоуправления и как юридического лица. Расширяются полномочия контрольно-счетной палаты в сфере контроля за законностью и эффективностью использования бюджетных средств. К ее полномочиям добавляются осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга, проведение аудита в сфере закупок по 44-ФЗ, оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами стратегического развития.
Ранее сообщалось, что участники публичных слушаний обсудили изменения в устав Нижнего Новгорода.
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