Актриса нижегородского театра драмы Маргарита Алашеева удостоена премии "Золотая Маска" Культура и отдых

Фото: пресс-служба театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Актриса Нижегородского государственного академического театра драмы им. Горького России Маргарита Алашеева удостоена специальной премии "Золотая Маска" - "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Об этом сообщает пресс-служба театра.

Сегодня, 14 декабря секретариат Союза театральных деятелей России озвучил имена лауреатов премии 2021 года. Обладателями награды стали 15 театральных деятелей страны.

Как рассказали в пресс-службе, Маргарита Алашеева служит в театре с 1960 года. За это время она сыграла порядка 100 ролей.

СПРАВКА:

Маргарита Алашеева - народная артистка РФ с 1999 года, лауреат премии города Нижнего Новгорода, премий имени Н.И. Собольщикова-Самарина и Открытого театрального фестиваля-конкурса им. Е.А. Евстигнеева в номинации "Любимая актриса", лауреат театрального фестиваля, посвященного 175-летию со дня рождения А.Н. Островского, обладатель почетного диплома губернатора Нижегородской области и юбилейной медали "В память 800-летия Нижнего Новгорода".