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Происшествия

Более 100 человек эвакуировали из гостиницы в Сормовском районе из-за пожара в сауне

14 декабря 2021 18:55  [99] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Более 100 человек пришлось эвакуировать из гостиничного комплекса "Абсолют" в Сормовском районе из-за пожара в сауне вечером 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в гостиничном комплексе, расположенном на улице Федосеенко в Сормовском районе, поступило в оперативную дежурную службу центра управления кризисными ситуациями в 16:49 от диспетчера службы – "01" Нижнего Новгорода.

До момента прибытия пожарных из здания гостиничного комплекса самостоятельно эвакуировались 110 человек.

Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения обнаружили горение в помещении парильной бани-сауны на 1 этаже на площади около 6 кв.м. Пожар был полностью ликвидирован в 18:04.

Погибших и пострадавших нет, уточнили в ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что около 20 человек эвакуировали из-за пожара в дзержинском магазине игрушек.

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Теги:
МЧС Пожар Сормовский район
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