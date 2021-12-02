Движение транспорта приостановят на участке ул. Лоскутова 16 и 17 декабря Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта приостановят на участке ул. Лоскутова 16 и 17 декабря. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, в течение двух дней с 14:00 до 22:00 будет временно приостановлено движение транспорта по улице Лоскутова на участке дороги от проспекта Ильича до проспекта Кирова.

Отмечается, что объезд будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.