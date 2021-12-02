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Спорт

Строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде начнется в 2022 году

16 декабря 2021 08:54  [195] Спорт
Проект ледового дворца

Проект ледового дворца

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде начнется в 2022 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

По словам собеседника агентства, в настоящее время для реализации проекта по строительству ледового дворца уже разработана проектно-сметная документация, а также получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России".

"Начало реализации проекта запланировано на 2022 год", - отметили в министерстве.

При этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что у существующей ледовой арены недостаточная вместимость, а инфраструктура требует обновления для развития событийного потенциала региона. Строительство ледового дворца в непосредственной близости с футбольным стадионом "Нижний Новгород" создает возможность формирования центра притяжения туристических потоков благодаря синергии с существующими объектами культурной и досуговой инфраструктуры. Планируется, что интеграция в культурно-событийную повестку города и региона в целом позволит привлечь до 75 тысяч новых туристов в год.

Ранее сообщалось, что регион получит 5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство ледового дворца. В 2022 и 2023 регион получит по 2 млрд рублей, в 2024 - 1 млрд рублей.

Напомним также, что универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом (Ледовый дворец) планируется построить на Стрелке рядом со стадионом "Нижний Новгород". В состав комплекса должна войти основная ледовая арена вместимостью 12 тысяч зрителей; тренировочная ледовая арена на 250 зрителей; зал для игры в керлинг на четыре дорожки и с трибуной на 250 посадочных мест.

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Теги:
Спорт Фигурное катание Хоккей
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