Конкурс на проектирование станций "Варя" и "Сормовская" объявят осенью
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Ледовый дворец построят в Нижнем
Почти 70 катков будут работать в Нижнем Новгороде этой зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2021 10:15  [51] Пункт вакцинации от COVID-19 откроется в нижегородском ТРЦ "OCEANIS Mall"
16 декабря 2021 10:02  [57] "ТНС энерго НН" сообщает о новых случаях мошенничества с заменой счетчиков
16 декабря 2021 09:50  [53] Движение транспорта приостановят на участке пр. Гагарина 16 и 28 декабря
16 декабря 2021 09:32  [78] Еще 6 районов Нижегородской области получили оценки по итогам исполнения нацпроектов в этом году
16 декабря 2021 09:15  [78] Сергей Ефимов: "Задача портала Госуслуги – предоставить максимальное количество социально значимых услуг в электронном виде"
15 декабря 2021 19:21  [299] Валентина Матвиенко поддержала проект строительства современного онкоцентра в Нижегородской области
15 декабря 2021 19:07  [306] Уникальный малоинвазивный метод для лечения мерцательной аритмии начали применять в Нижегородской области
15 декабря 2021 18:38  [268] Ещё один житель Нижнего Новгорода Николай Шишкин отметил 100-летие
15 декабря 2021 17:49  [255] Около 100 кг импортных фруктов и орехов уничтожили в нижегородском аэропорту за прошлый месяц
15 декабря 2021 17:25  [250] Более 15 незаконных торговых объектов выявлено в Московском районе в 2021 году
Общество

Движение транспорта приостановят на участке пр. Гагарина 16 и 28 декабря

16 декабря 2021 09:50  [53] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта приостановят по местному проезду пр. Гагарина 16 и 28 декабря. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, 16 декабря до 20:00 и 28 декабря с 07.00 до 20.00 будет временно приостановлено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина – на участке дороги около дома №29.

Отмечается, что объезд будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Советский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph