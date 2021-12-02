Движение транспорта приостановят на участке пр. Гагарина 16 и 28 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта приостановят по местному проезду пр. Гагарина 16 и 28 декабря. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, 16 декабря до 20:00 и 28 декабря с 07.00 до 20.00 будет временно приостановлено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина – на участке дороги около дома №29.

Отмечается, что объезд будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.