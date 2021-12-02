Ледовый дворец построят в Нижнем
Почти 70 катков будут работать в Нижнем Новгороде этой зимой
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Ёлочные базары открываются в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
16 декабря 2021 10:55  [82] Новогодняя выставка "Волшебный мир зимних праздников" откроется в Усадьбе Рукавишниковых 17 декабря
15 декабря 2021 18:02  [327] Нижегородцы разобрали места на новогодний гала-концерт на Ярмарке за 4 минуты
15 декабря 2021 17:37  [262] Нижегородский цирк исполнит желания зрителей к Новому году
15 декабря 2021 13:04  [201] Благотворительная новогодняя распродажа вечерних платьев пройдет в Нижнем Новгороде
14 декабря 2021 17:18  [354] Актриса нижегородского театра драмы Маргарита Алашеева удостоена премии "Золотая Маска"
13 декабря 2021 16:47  [385] Нижегородский врач написала книгу о работе в пандемию коронавируса
13 декабря 2021 14:36  [882] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 13 по 19 декабря 2021 года
12 декабря 2021 18:56  [404] Школьники Балахны, Чкаловска и Нижнего Новгорода присоединились к федеральному проекту "Пушкинская карта"
12 декабря 2021 18:48  [347] Почти 50 редких книг оцифровано в нижегородской библиотеке им. В.И. Ленина в 2021 году
11 декабря 2021 21:20  [1790] Фестиваль "Новогодняя столица России – 2022" официально стартовал в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Новогодняя выставка "Волшебный мир зимних праздников" откроется в Усадьбе Рукавишниковых 17 декабря

16 декабря 2021 10:55  [82] Культура и отдых

Фото: НГИАМЗ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новогодняя выставка "Волшебный мир зимних праздников" откроется в Усадьбе Рукавишниковых 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Выставка разместится в парадных залах второго этажа. На ней будут представлены традиционные подарки - игрушки, украшения, театральные бинокли и монокли, сервизы и мебель из коллекций Шереметевых и Орловых-Давыдовых и др.

Экспозиция будет разделена на три зоны: рождественская елка в детской, визиты и балы, подарки. 

"Мы все очень ждем эту выставку каждый год и очень трепетно ее готовим. Это такой небольшой кусочек волшебства, радости, ожидания праздника. И каждый раз здесь совершается небольшое музейное чудо – мы представляем предметы, которые еще никогда не экспонировались. В этом году, например, впервые выставлен французский веер второй половины 18 века, красивейшие вьетнамская шахматная доска, инкрустированная перламутром, 20 века и женская накидка-ротонда из красного бархата 19 века", - рассказал генеральный директор НГИАМЗ Юрий Филиппов.

Выставка "Волшебный мир зимних праздников" будет работать до 19 января.

Кроме того в преддверии Нового года гости Усадьбы Рукавишниковых смогут посетить экскурсию "Рождественскую историю", бал-маскарад в лучших традициях 19 века и "Святочные посиделки в Усадьбе Рукавишниковых", где их ждет представление в старинном вертепном театре. 

(6+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Музеи Новый год
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph