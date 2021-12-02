Новогодняя выставка "Волшебный мир зимних праздников" откроется в Усадьбе Рукавишниковых 17 декабря Культура и отдых

Фото: НГИАМЗ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новогодняя выставка "Волшебный мир зимних праздников" откроется в Усадьбе Рукавишниковых 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Выставка разместится в парадных залах второго этажа. На ней будут представлены традиционные подарки - игрушки, украшения, театральные бинокли и монокли, сервизы и мебель из коллекций Шереметевых и Орловых-Давыдовых и др.

Экспозиция будет разделена на три зоны: рождественская елка в детской, визиты и балы, подарки.

"Мы все очень ждем эту выставку каждый год и очень трепетно ее готовим. Это такой небольшой кусочек волшебства, радости, ожидания праздника. И каждый раз здесь совершается небольшое музейное чудо – мы представляем предметы, которые еще никогда не экспонировались. В этом году, например, впервые выставлен французский веер второй половины 18 века, красивейшие вьетнамская шахматная доска, инкрустированная перламутром, 20 века и женская накидка-ротонда из красного бархата 19 века", - рассказал генеральный директор НГИАМЗ Юрий Филиппов.

Выставка "Волшебный мир зимних праздников" будет работать до 19 января.

Кроме того в преддверии Нового года гости Усадьбы Рукавишниковых смогут посетить экскурсию "Рождественскую историю", бал-маскарад в лучших традициях 19 века и "Святочные посиделки в Усадьбе Рукавишниковых", где их ждет представление в старинном вертепном театре.

(6+)