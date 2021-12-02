Карантин по бешенству установлен на территории острова Печерские пески в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Карантин по бешенству установлен на территории острова Печерские пески в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в указе губернатора, размещенном на портале правовой информации.

Согласно информации, очагом заболеваемости признана территория яхт-клуба "Фрегат".

На время действия карантина посещение территории яхт-клуба посторонними лицами запрещено. Также указом запрещается лечение больных восприимчивых животных, их ввоз и вывоз (за исключением вывоза вакцинированных против бешенства за 179 календарных дней до этого), перемещение животных, охота на них (за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов), снятие шкур с трупов.