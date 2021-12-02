Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Конкурс на проектирование станций "Варя" и "Сормовская" объявят осенью
Почти 70 катков будут работать в Нижнем Новгороде этой зимой
Ёлочные базары открываются в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2021 14:04  [95] Карантин по бешенству установлен на территории острова Печерские пески в Нижнем Новгороде
16 декабря 2021 13:45  [83] Книга о местной истории страхования вышла в Нижегородской области
16 декабря 2021 13:12  [114] Нижегородское метро возобновило работу в штатном режиме после сообщений о минировании
16 декабря 2021 13:00  [105] Новый УЗИ-аппарат за 18 млн рублей появился в медико-генетической консультации НОКДЦ
16 декабря 2021 12:40  [117] Юрий Балашов: "Итог индексации средств для обновления системы здравоохранения - это будущие здоровые поколения"
16 декабря 2021 12:23  [125] Коронавирусная инфекция унесла жизни еще 35 нижегородцев за сутки
16 декабря 2021 11:40  [117] Депутаты городской Думы сочли надлежащим исполнение нацпроектов в Дзержинске в 2021 году
16 декабря 2021 11:10  [180] Строительство путепровода через железную дорогу в селе Выездное начнут в 2022 году
16 декабря 2021 10:47  [122] Наталья Назарова: "Качество оказания услуг в сфере здравоохранения - показатель качества жизни населения"
16 декабря 2021 10:15  [218] Пункт вакцинации от COVID-19 откроется в нижегородском ТРЦ "OCEANIS Mall"
Общество

Карантин по бешенству установлен на территории острова Печерские пески в Нижнем Новгороде

16 декабря 2021 14:04  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Карантин по бешенству установлен на территории острова Печерские пески в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в указе губернатора, размещенном на портале правовой информации.

Согласно информации, очагом заболеваемости признана территория яхт-клуба "Фрегат".

На время действия карантина посещение территории яхт-клуба посторонними лицами  запрещено. Также указом запрещается лечение больных восприимчивых животных, их ввоз и вывоз (за исключением вывоза вакцинированных против бешенства за 179 календарных дней до этого), перемещение животных, охота на них (за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов), снятие шкур с трупов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бешенство Животные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph