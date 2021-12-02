Выставка работ фотографа и краеведа Дмитрия Смирнова откроется в нижегородской библиотеке им. Макаренко Культура и отдых

Фотографии Дмитрия Смирнова Фото: организаторы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Выставка работ нижегородского фотографа и бытописателя Дмитрия Смирнова "Жизнь и быт. Из фондов Русского музея фотографии" откроется в центре "Объектив" библиотеки им. А. С. Макаренко Автозаводского района (ул. Мончегорская, 11А) 21 декабря. Об этом сообщают организаторы.

Отмечается, что часть фотографий будет представлена впервые.

Интерес к фотографии Дмитрий Смирнов унаследовал от отца Николая (директора Нижегородского общественного банка). Известно, что у них в доме была хорошая фотоаппаратура, в том числе стереокамера.

"Они не ограничивали себя в выборе сюжетов: городские и ярмарочные виды, значимые события, праздники, семейная хроника. Благодаря этому сохранилось огромное количество уникальных снимков, отражающих жизнь и быт Нижегородского края на рубеже XIX-ХХ вв", - рассказали в библиотеке.

(фотографии Дмитрия Смирнова, предоставлены организаторами выставки)

Фотографическое наследие Дмитрия Смирнова сохранила его дочь.

Выставка будет работать до 23 января 2022.

СПРАВКА:

Дмитрий Смирнов (1891-1980) родился в Нижнем Новгороде, окончил Нижегородское коммерческое училище и Петербургский Политехнический институт. Проработав два года в Нижегородском купеческом банке, решил посвятить себя литературной деятельности .

В первой половине прошлого века стал одним из ведущих городских краеведов. Книги Д. Н. Смирнова "Картинки нижегородского быта XIX века", "Очерки жизни и быта нижегородцев XVII–XVIII вв." и "Очерки жизни и быта нижегородцев в начале XX века (1900–1916 гг.)" входят в золотой фонд нижегородского краеведения.

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