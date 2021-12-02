Выставка работ фотографа и краеведа Дмитрия Смирнова откроется в нижегородской библиотеке им. Макаренко

Фотографии Дмитрия Смирнова
Фото:
Выставка работ нижегородского фотографа и бытописателя Дмитрия Смирнова "Жизнь и быт. Из фондов Русского музея фотографии" откроется в центре "Объектив" библиотеки им. А. С. Макаренко Автозаводского района (ул. Мончегорская, 11А) 21 декабря. Об этом сообщают организаторы.
Отмечается, что часть фотографий будет представлена впервые.
Интерес к фотографии Дмитрий Смирнов унаследовал от отца Николая (директора Нижегородского общественного банка). Известно, что у них в доме была хорошая фотоаппаратура, в том числе стереокамера.
"Они не ограничивали себя в выборе сюжетов: городские и ярмарочные виды, значимые события, праздники, семейная хроника. Благодаря этому сохранилось огромное количество уникальных снимков, отражающих жизнь и быт Нижегородского края на рубеже XIX-ХХ вв", - рассказали в библиотеке.
Фотографическое наследие Дмитрия Смирнова сохранила его дочь.
Выставка будет работать до 23 января 2022.
СПРАВКА:
Дмитрий Смирнов (1891-1980) родился в Нижнем Новгороде, окончил Нижегородское коммерческое училище и Петербургский Политехнический институт. Проработав два года в Нижегородском купеческом банке, решил посвятить себя литературной деятельности .
В первой половине прошлого века стал одним из ведущих городских краеведов. Книги Д. Н. Смирнова "Картинки нижегородского быта XIX века", "Очерки жизни и быта нижегородцев XVII–XVIII вв." и "Очерки жизни и быта нижегородцев в начале XX века (1900–1916 гг.)" входят в золотой фонд нижегородского краеведения.
(12+)
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+