Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Ледовый дворец построят в Нижнем
Ёлочные базары открываются в Нижнем Новгороде
Почти 70 катков будут работать в Нижнем Новгороде этой зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
16 декабря 2021 17:48  [34] Выставка работ фотографа и краеведа Дмитрия Смирнова откроется в нижегородской библиотеке им. Макаренко
16 декабря 2021 17:24  [58] Нижегородский театр драмы представит "Маленькие трагедии" 24 декабря
16 декабря 2021 12:09  [229] Вход на Нижегородскую ярмарку в новогоднюю ночь будет осуществляться по QR-коду
16 декабря 2021 10:55  [169] Новогодняя выставка "Волшебный мир зимних праздников" откроется в Усадьбе Рукавишниковых 17 декабря
15 декабря 2021 18:02  [360] Нижегородцы разобрали места на новогодний гала-концерт на Ярмарке за 4 минуты
15 декабря 2021 17:37  [287] Нижегородский цирк исполнит желания зрителей к Новому году
15 декабря 2021 13:04  [219] Благотворительная новогодняя распродажа вечерних платьев пройдет в Нижнем Новгороде
14 декабря 2021 17:18  [375] Актриса нижегородского театра драмы Маргарита Алашеева удостоена премии "Золотая Маска"
13 декабря 2021 16:47  [394] Нижегородский врач написала книгу о работе в пандемию коронавируса
13 декабря 2021 14:36  [930] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 13 по 19 декабря 2021 года
Культура и отдых

Выставка работ фотографа и краеведа Дмитрия Смирнова откроется в нижегородской библиотеке им. Макаренко

16 декабря 2021 17:48  [34] Культура и отдых
Фотографии Дмитрия Смирнова

Фотографии Дмитрия Смирнова

Фото: организаторы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Выставка работ нижегородского фотографа и бытописателя Дмитрия Смирнова "Жизнь и быт. Из фондов Русского музея фотографии" откроется в центре "Объектив" библиотеки им. А. С. Макаренко Автозаводского района (ул. Мончегорская, 11А) 21 декабря. Об этом сообщают организаторы. 

Отмечается, что часть фотографий будет представлена впервые.

Интерес к фотографии Дмитрий Смирнов унаследовал от отца Николая (директора Нижегородского общественного банка). Известно, что у них в доме была хорошая фотоаппаратура, в том числе стереокамера.

"Они не ограничивали себя в выборе сюжетов: городские и ярмарочные виды, значимые события, праздники, семейная хроника. Благодаря этому сохранилось огромное количество уникальных снимков, отражающих жизнь и быт Нижегородского края на рубеже XIX-ХХ вв", - рассказали в библиотеке.

(фотографии Дмитрия Смирнова, предоставлены организаторами выставки)

Фотографическое наследие Дмитрия Смирнова сохранила его дочь.

Выставка будет работать до 23 января 2022.

СПРАВКА:

Дмитрий Смирнов (1891-1980) родился в Нижнем Новгороде, окончил Нижегородское коммерческое училище и Петербургский Политехнический институт. Проработав два года в Нижегородском купеческом банке, решил посвятить себя литературной деятельности .

В первой половине прошлого века стал одним из ведущих городских краеведов. Книги Д. Н. Смирнова "Картинки нижегородского быта XIX века", "Очерки жизни и быта нижегородцев XVII–XVIII вв." и "Очерки жизни и быта нижегородцев в начале XX века (1900–1916 гг.)" входят в золотой фонд нижегородского краеведения. 

(12+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Библиотека Выставка Фотографии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph