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Общество

Соглашение о сотрудничестве в рамках духовно-нравственного воспитания детей заключили Юрий Шалабаев и митрополит Георгий

16 декабря 2021 18:10  [91] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава города Юрий Шалабаев и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий подписали Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации комплексной программы духовно-нравственного воспитания и гражданского образования обучающихся и воспитанников в период на 2021-2026 годы между администрацией Нижнего Новгорода и Нижегородской епархией Русской Православной Церкви.

Как сообщили в мэрии, Соглашение было подписано на педагогической конференции, прошедшей в Городском ресурсном центре духовно-нравственного воспитания и гражданского образования на базе школы № 187.

Юрий Шалабаев отметил, что задача современного образования – не только передать знания, но и сформировать гражданские идеалы у подрастающего поколения.

"Надо научить детей выбирать такие ценности, которые несут в себе пользу для него самого и для общества", - отметил глава города, подчеркнув, что администрация Нижнего Новгорода на протяжении многих лет сотрудничает с Нижегородской епархией по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, и подписание соглашения о взаимодействии поспособствует достижению новых результатов в совместной работе.

Управляющий Нижегородской епархией отметил важность изучения и принятия истории своей страны целиком, в разные ее периоды.

"Нужно вырастить поколение, которое будет жить в вере православной, любить свою Родину, и в этом большую роль играют образовательные учреждения, в том числе городской ресурсный центр, – подчеркнул митрополит Георгий. - Не нужно отторгать какие-то периоды: и во времена Рюриковичей, и во времена Романовых, и в советские времена было много хорошего. Нужно уважать свою историю".

"Мы должны понимать, что эту территорию в одну страну собрала вера православная, — обратился владыка к участникам конференции. — Закваска нашей страны, нашего народа в Святой Руси. Для меня образ родной страны – это могучее древо с мощным стволом и пышной кроной. У этого древа есть корни, и пока они живы, древо сильно. Корни иссохнут, и древо погибнет. В нашем государстве корни – это Русь Святая. Неотделима Святая Русь от Великой России. И как только мы начинаем отказываться от этого устоя, происходят сбои. В ХХ веке мы пережили два цивилизационных сбоя – в 1917 году и в 90-е годы – третьего может не быть. История показала, что нас невозможно победить извне, но можно разделить внутри. Поэтому создание теологического отделения педагогического университета, Рождественские чтения, открытие православных гимназий, детских садов и, конечно, ресурсного центра — это очень большая работа".

За время работы Городского ресурсного центра в других школах Нижнего Новгорода открылись его филиалы, которые продолжают реализацию как уже существующих программ, так и создание своих проектов. На Автозаводе – это лицей №165, в Канавине – гимназия №2, в Ленинском районе – школа №138, в Московском – школа № 93, в Нижегородском – школа №102, в Приокском – школа №48, в Сормове – школа №156. Ученики этих школ уже стали частью нашей программы, которая развивается с участием Нижегородской Епархии.

Директор городского департамента образования Владимир Радченко отметил, что работа ресурсного центра направлена не только на учеников, но и на педагогов. Так, преподаватели имеют возможность повысить квалификацию и профессиональную компетенцию по проблемам духовно-нравственного воспитания и гражданского становления личности, а также организовать грамотную работу с родительской общественностью.

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Теги:
митрополит Георгий Образование Юрий Шалабаев
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