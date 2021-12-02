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Общество

Волонтеры, чьи проекты были реализованы в Нижнем Новгороде, получили гранты

20 декабря 2021 16:14  [330] Общество

Фото: Алексей Манянин

Волонтеры, чьи проекты были реализованы в Нижнем Новгороде, получили гранты. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Согласно информации, гранты 40 волонтёрам-победителям рейтинга приложения "МЫ" вручил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Очень приятно, что именно Нижний Новгород стал первым городом в России, где впервые заявило о себе волонтерское движение "МЫ". В настоящее время в приложении зарегистрировались 15 тысяч человек, и в этом году они уже сделали порядка 33 тысяч добрых дел, реализовали около тысячи проектов в самых разных направлениях: от оказания адресной помощи до ремонта спортивных площадок и организации городских фестивалей. Я лично принимал участие в нескольких проектах и хотел бы выразить признательность за ваш труд, надеюсь на дальнейшее сотрудничество и реализацию большого количества совместных проектов", - сказал Юрий Шалабаев.

Глава города вручил волонтерам грантовые сертификаты на общую сумму 165 тысяч рублей. Так, главную награду – грант на 50 тысяч рублей - получила команда "Молодежной палаты", второе место и грант на сумму 40 тысяч рублей получили "Волонтеры Победы Нижегородской области", которые передали выигранные средства в благотворительные фонды "НОНЦ" и "Нижегородский". Тройку лидеров замкнула команда "Дрон-спорт", получив 30 тысяч рублей. Четвертое и пятое места достались командам Волонтеры-медики и СПО "Фортуна", они награждены грантами на суммы 25 и 20 тысяч рублей соответственно.

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова поздравила победителей-лидеров личного рейтинга - их по итогам ноября насчитывается 30. Они получили именные дипломы и денежные сертификаты в крупные магазины на сумму от 500 до 10 000 рублей.

"Приложение "МЫ" является площадкой для объединения разных социальных сообществ и способствует появлению новых. Благодаря приложению его пользователями ежедневно совершается огромное количество добрых дел. Огромное спасибо всей нашей команде, всем общественным организациям, которые участвуют в работе приложения и поддерживают его. Мы обязательно продолжим развивать нашу онлайн-платформу, чтобы нас стало еще больше", - подчеркнула сооснователь онлайн-площадки "Приложение МЫ" Мария Самоделкина.

Пользователи приложения онлайн-движения "МЫ" – общественные объединения или отдельные неравнодушные граждане, которые смогут принимать участие в социально значимых событиях или инициировать свои собственные проекты. Участники приложения создают и реализуют полезные события и инициативы, становятся лидерами рейтинга и получают поощрения за проявленную активность в виде грантовой поддержки, сертификатов в крупнейшие магазины, а также имеют возможность получить Доброрубли.

Напомним, открытие штаба общественного движения "МЫ" для реализации общественных инициатив состоялось в Нижнем Новгороде в начале марта.

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Теги:
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