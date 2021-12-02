Более 280 га вошли в проект комплексного развития территории рядом с Новинками в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 280 га вошли в проект комплексного развития территории рядом с Новинками в Нижнем Новгороде. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о комплексном развитии территории, прилегающей к поселку Новинки.

В тексте сказано, что комплексному развитию подлежит незастроенная территория общей площадью 258,5 гектара в границах Новинского сельсовета областного центра. Там планируется разместить дома, площадь которых составит более 1,2 млн кв. м.

Первые этажи жилых домов не менее чем на 20% должны быть задействованы под помещения общественного назначения: магазины, организации обслуживания и т.д.

По словам губернатора, комплексное развитие территории помимо жилых домов подразумевает строительство социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник, больницы, организаций бытового обслуживания, спортивных центров, пожарного депо.

Глеб Никитин отметил, что развитие этой территории планируется с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита, средства которого будут направлены на строительство магистральной инженерной инфраструктуры, необходимой для снятия давних инфраструктурных ограничений. Также за счет бюджетных кредитов предполагается строительство третьей, четвертой и части второй очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде, необходимых для обеспечения транспортной доступности территории.

Срок реализации решения о комплексном развитии территории - 10 лет со дня принятия данного постановления. Организацией, уполномоченной на реализацию решений о комплексном развитии территории, стало АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству".

Ранее сообщалось, что трасса дублера проспекта Гагарина скорректирована с учетом планов развития агломерации.

После детальной проработки генеральных планов двух муниципалитетов и неформального подхода к вопросу развития территорий правительство региона пришло к варианту, который позволил сократить протяженность дублера с 21 до 14,3 километра, избежать строительства ненужных железнодорожных развязок, обеспечить транспортную доступность.

В настоящее время стоимость строительства первой очереди дублера оценивается в 25,3 млрд рублей.