Олег Лавричев: "К юбилею города удалось решить ряд проблем, копившихся десятилетиями" Политика

Олег Лавричев Фото: пресс-служба Гордумы

"К юбилею города удалось решить ряд проблем, копившихся десятилетиями", - сказал председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, комментируя итоги социально-экономического развития города в 2021 году.



По его словам, Нижегородская область исторически была одним из ключевых регионов нашей страны и продолжает сохранять этот статус сегодня. Итоги 2021 года свидетельствуют о том, что празднование 800-летия повысило статус Нижнего Новгорода на федеральном уровне и придало новый импульс его развитию.

"Во многом это стало возможным благодаря применению руководством региона новых инструментов развития. Так, Нижегородская область первой получила поддержку на реализацию крупнейшей инфраструктурной программы. Уже выделены первые деньги, за счет которых продолжится строительство так необходимого нижегородцам метро. На очереди — редевелопмент исторического центра города с созданием в нем квартала высоких технологий и при этом бережным сохранением всех исторически ценных объектов", - сказал Олег Лавричев.

Он заметил, что к юбилею города удалось решить целый ряд проблем городского развития, копившихся десятилетиями. Уже сейчас нижегородцы пользуются отремонтированными дорогами и обновленными общественными пространствам. Следующий этап – развитие южных территорий Нижнего Новгорода, которые раньше осваивались хаотично и без необходимого развития инженерной инфраструктуры. Оценка градостроительного потенциала этой территории показала, что со временем здесь фактически появится новый район города.

"Уже сейчас понятно, что будущее региона - за развитием Нижегородской агломерации, для создания которой его руководством были выработаны собственные подходы и адаптированы лучшие мировые практики и инструменты. Это позволит решить целый ряд стоящих сегодня стратегических задач по развитию Нижнего Новгорода. В частности, стало реальностью строительство дублера проспекта Гагарина с мостовым переходом через Оку", - сказал председатель Гордумы.

"Несмотря на непростые условия, восстановление экономики в Нижегородской области идет опережающими темпами. По итогам 2022 года рост региональной экономики ожидается на уровне 6,5%. Это в три раза выше, чем в среднем за последнее десятилетие и существенно выше по сравнению со среднероссийскими показателями. Во многом это стало возможным благодаря своевременным и грамотным федеральным и региональным мерам по стимулированию экономики", - добавил он.

"Я как промышленник представляю, каких усилий предприятиям, малому и среднему бизнесу стоило в это непростое время сохранить коллективы. Результатом это стал самый низкий в ПФО уровень безработицы. При этом регион занимает первое место в ПФО по темпам роста реальных доходов населения. Впереди нас ждет эпоха экономики интеллекта, и у Нижегородской области – центра технологий и инноваций, которым она стремительно становится, есть шанс на новый рост", - отметил Олег Лавричев.

"Конечно, серьезным испытанием для нас всех стала пандемия COVID-19, каждая волна которой была сложнее предыдущей. Но благодаря своевременно предпринятым руководством региона мерам, а также благодаря профессионализму наших врачей и медработников мы проходим это испытание достойно. Надеюсь, в ближайшем будущем наша жизнь сможет вернуться в привычное для нас русло. Цели и задачи на 2022 год обозначены, и они являются стимулом для дальнейшего развития Нижнего Новгорода", - резюмировал чиновник.