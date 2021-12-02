Более 120 млн рублей дополнительно будет направлено на поддержку нижегородских предпринимателей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 120 млн рублей дополнительно будет направлено на поддержку нижегородских предпринимателей. Об этом стало известно по итогам заседания комиссии Гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике 21 декабря.

Постоянная комиссия Гордумы обсудила финальную корректировку бюджета города на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

По словам директора департамента финансов администрации города Юрия Мочалкина, доходы и расходы города на текущий год предлагается уменьшить на 102,1 млн рублей, в том числе за счет снижения собственных доходов – на 44,4 млн рублей и межбюджетных трансфертов – на 57,7 млн рублей.

Уменьшение собственных доходов города связано с неисполнением налоговых поступлений по УСН (23,2 млн рублей) и по налогу на имущество физических лиц (21,2 млн рублей).

При этом средства межбюджетных трансфертов в сумме 233,8 млн рублей, выделенные на строительство школы № 36 в микрорайоне "Новая Кузнечиха", будут перенесены на основной год строительства – 2023-й.

В то же время дополнительные средства из вышестоящих бюджетов в сумме 176,1 млн рублей будут направлены на новые светофорные объекты – 36,6 млн рублей, на финансовую поддержку предпринимателей, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, – 121,4 млн рублей, на организацию общеобразовательного процесса в детских садах и школах – 17,6 млн рублей.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год составит 45 млрд 733,2 млн рублей, расходная – 47 млрд 706,6 млн рублей, дефицит – 1 млрд 973,4 млн рублей.

В целом постоянная комиссия поддержала проект решения и рекомендовала принять его на внеочередном заседании городской Думы 23 декабря.