Нижегородский водоканал представил рейтинг районов, где чаще всего нарушаются правила пользования канализацией Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский водоканал представил рейтинг районов, где чаще всего нарушаются правила пользования канализацией. Об этом сообщили в компании.

Согласно информации, на сетях канализации, которые обсуживаются компанией, возросло число засоров по сравнению с прошлым годом. В большинстве случаев причиной их образования становится нарушение правил пользования системой водоотведения.



Отмечается, что серьезная нагрузка на сети водоотведения особенно ощущалась в весенние месяцы, когда после снежной зимы при отсутствии ливневок с ряда улиц талая вода с содержащимся в ней нерастворимым мусором вместо ливневой попадала в бытовую канализацию, перегружая и засоряя ее. Рекордное число засоров фиксировалось в марте и апреле.

Тем не менее, и после ухода "большой воды" этот показатель снизился незначительно. Причиной этого стала беспечность самих жителей, использующих унитаз как мусорное ведро.



Так наибольшее число засоров фиксируется на Автозаводе – 851 за 11 месяцев при протяженности сетей в 188 км. На втором месте антирейтинга Канавино: 761 засор на 145 км сетей. На третьем месте Ленинский район с результатом 611 засоров на 119 км.



Наилучшая ситуация складывается на канализационных сетях верхней части города. На три района города - на Нижегородский, Советский и Приокский районы приходится 817 засоров при протяженности сетей 445 км. "Это объясняется не только дисциплинированностью жителей, но и рельефом: при наличии серьезных уклонов, как в этих районах, канализация меньше засоряется. Кроме того, в нее практически не попадают ливневые стоки", - отмечается в сообщении.

Специалисты Нижегородского водоканала обращаются к жителям всех районов города с призывом не выбрасывать бытовой мусор в канализацию.

Весь мусор, помимо водорастворимой туалетной бумаги, ведет к образованию засоров, что может стать причиной остановки насосных агрегатов и поломок оборудования городских очистных сооружений, а также спровоцировать вытекание сточных вод на улицы города, а при разгерметизации внутридомовых систем в подвалы зданий и первые этажи.