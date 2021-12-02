Ещё один "Трамвай Победы" вышел на маршрут в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В рамках проекта "Трамвай Победы" в Нижнем Новгороде забрендировали ещё один вагон. Проект реализуется Волонтёрами Победы Нижегородской области при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики по госпрограмме "Социальная поддержка граждан Нижегородской области".

Как рассказали организаторы проекта, концепция и тематика оформления вагонов посвящена присвоению Нижнему Новгороду почётного звания "Город трудовой доблести". В единой тематике забрендировано пять вагонов городского общественного транспорта.

В частности, в рамках проектов "Трамвай Победы" и "Вагон Победы" в 2021 году оформлены три трамвая, которые курсируют по маршрутам № 3 и 27, один вагон метро и электричка.

Так, в салонах общественного транспорта можно изучить информацию о военной технике, произведённой в городе Горьком в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, новогодние трамваи с Дедом Морозом и Снегурочкой вышли в рейс в Нижнем Новгороде. Они будут ходить по четырём маршрутам: №2 - по городскому кольцу, №3 - в будни от парка Дубки до Московского вокзала, в выходные же этот вагон будет ходить по маршруту №6 "Центр Сормова – Московский вокзал", и №8 - от улицы Игарской до поселка Гнилицы.