Нижегородское "Торпедо" уступило "Авангарду" с минимальным отрывом Спорт

Фото: сайт клуба

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородское "Торпедо" уступило "Авангарду" с минимальным отрывом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, игра прошла 21 декабря на льду арены "Балашиха".

Итог матча: "Авангард" (Омск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

Судьи: М. Франё, Р. Гофман; Д. Сивов, А. Чернышев.

"Торпедо": Кочетков; Пайгин - Орлов, Агостино - Миле - Жафяров; Мартынов - Демидов, Чехович - Хривик - И. Федотов; Марин - Леннстрём, Веряев - Михеев - Ураков; М. Федотов, Гончарук - Белевич - Тянулин.

Голы: 0:1 - Миле (Агостино, Жафяров) - 8:54, 0:2 - Чехович (Миле, Агостино) - 22:04 (бол.), 1:2 - Прохоркин (Цегларик, Якупов) - 25:34, 2:2 - Якупов (Прохоркин) - 28:15, 3:2 - Грицюк (Найт) - 60:33.

Штраф: 4 - 2 (Хривик - 2).

"Хорошая, равная игра была. Смогли забить первыми две шайбы. Может быть, ключевой момент был тогда, когда пропустили в двух моментах. Надо было там сыграть попроще, вывести шайбу из зоны. Овертайм - все бывает. Главное: в этой поездке - у нас еще две встречи, все знают: нам нужны победы", - сказал, комментируя игру, главный тренер нижегородского клуба Дэвид Немировски.