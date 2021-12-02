Свет временно отключили в 10 домах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Свет временно отключили в 10 домах в Нижегородском и Московском районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Отключения связаны с проведением плановых работ на системах электроснабжения.

Так, с 08:00 до 17:00 света не будет в следующих домах: ул. Нижне-Волжская наб. 16,16а,16д,16г, ул. Рождественская, 35,35/5,37,39. пл.Маркина,3.

Также электроснабжение будет отключено и в доме №23 по пр.Героев в Московском районе.