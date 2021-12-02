Юрий Шалабаев: "Серьезная модернизация энергетического хозяйства ведется в Нижнем Новгороде"

Юрий Шалабаев
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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с днем энергетика.
"В этот день мы говорим спасибо тем, кто обеспечивает наши дома и социальные объекты теплом и светом, кто, освещая улицы нашего города, делает его безопаснее, комфортнее, ярче и уютнее, от кого зависит работа промышленных предприятий и бесперебойное движение трамваев, троллейбусов и метро", - сказал глава города.
"В Нижнем Новгороде ведется серьезная модернизация энергетического хозяйства: обновление объектов и коммуникаций теплоэнергетики, реализация энергосервисного контракта. Уверен, что благодаря вашему профессионализму, трудолюбию, упорству, знаниям, опыту и, конечно, новым технологиям плодами этой работы уже в ближайшем времени смогут пользоваться все нижегородцы", - добавил Юрий Шалабаев.
"В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, стабильности, оптимизма и успехов в вашей работе! Пусть в ваших семьях и ваших сердцах будет тепло и светло", - резюмировал он.
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