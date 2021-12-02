Конкурс на проектирование станций "Варя" и "Сормовская" объявят осенью
Ёлочные базары открываются в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Ледовый дворец построят в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
22 декабря 2021 16:36  [229] Более 12 млрд рублей выделено на повышение зарплаты бюджетников
22 декабря 2021 10:41  [203] Форум работающей молодежи "Рабочая стратегия" состоится в Нижнем Новгороде в 2022 году
21 декабря 2021 19:18  [396] Игорь Норенков: "Поддержка муниципальных программ помощи малому бизнесу увеличена более чем в 10 раз "
21 декабря 2021 18:13  [682] Евгений Люлин прокомментировал принятие главного финансового документа Нижегородской области на 2022-2024 годы
21 декабря 2021 14:39  [298] Более 120 млн рублей дополнительно будет направлено на поддержку нижегородских предпринимателей
21 декабря 2021 12:09  [750] Бюджет Нижегородской области на 2022 год принят во II чтении
21 декабря 2021 10:32  [338] Нижегородская область получит более 860 млн рублей на капремонт школ в 2022-2023 годах
21 декабря 2021 09:36  [381] Нижегородской области будет выделено 100 млн рублей на создание спортобъектов в рамках проекта "Бизнес-спринт"
20 декабря 2021 19:09  [390] Более 100 млрд рублей направлено на стимулирование экономики Нижегородской области в период ограничений
20 декабря 2021 19:02  [329] Около 31 млрд рублей выделено на поддержку семей в Нижегородской области в 2021 году
Экономика

Форум работающей молодежи "Рабочая стратегия" состоится в Нижнем Новгороде в 2022 году

22 декабря 2021 10:41  [203] Экономика

Фото: пресс-служба Гордумы

Форум работающей молодежи "Рабочая стратегия" состоится в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы Нижнего Новгорода.

Согласно информации, решение о проведении форума было принято членами совета работающей молодежи Нижегородской области на заседании 20 декабря. В форуме примут участие представители промышленных предприятий региона и ведущие эксперты.

В заседании совета работающей молодежи приняли участие председатель городской Думы Нижнего Новгорода, координатор федерального проекта "Единой России" "Локомотивы роста" в Нижегородской области Олег Лавричев и заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин.

Как отметил автор инициативы, председатель МС ППОО НПАО "Гидромаш", член МС Нижегородской территориальной организации "Профавиа", член МС Общественной организации "Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности" Алексей Забродин, подобные форумы проводится во многих крупных городах России. Их главной целью является оказание содействия профессиональному и личностному росту молодых специалистов.

По предварительной информации, в рамках форума пройдут встречи со спикерами и обучение по темам: социальное проектирование, развитие персонала, методы мотивации, создание условий для профессионального развития, практики построение карьеры и др.

"Самый важный этап – проектирование, который будет организован по принципу кейс – чемпионата. Группам будут поставлены различные задачи, например, проблема нехватки кадров. Команды должны будут разработать и защитить свои решения. Данная структура поможет не только реализовать цели форума, но и понять позицию самой молодежи в этом вопросе и создать реально работающий механизм, применимый на практике", - пояснил Алексей Забродин.

Олег Лавричев поддержал инициативу по проведению форума: "Во-первых, это инициатива самой молодежи. Мне показалось, что это очень интересно и актуально. Это говорит о том, что на площадке проекта "Локомотивы роста" разворачивается содержательная часть работы".

В настоящее время создана рабочая группа по подготовке и проведению форума.

Участники заседания обсудили существующие меры поддержки промышленных предприятий на территории Нижегородской области, лучшие практики реализации на них молодежной политики, а также приняли решение об избрании члена Совета работающей молодежи, председателя комиссии по бюджету, экономике и предпринимательству Общественной палаты Нижнего Новгорода Анастасии Кашаевой куратором Совета работающей молодежи по вопросам реализации проектов с привлечением грантового ресурса.

Говоря об итогах работы Совета работающей молодежи в 2021 году, Олег Лавричев отметил, что Совет организационно оформился и сформировал для себя ключевые направления деятельности и актуальную повестку.

По словам Олега Лавричева, он видит перспективы сотрудничества Совета работающей молодежи с Научно-образовательным центром Нижегородской области (НОЦ), работа которого была презентована членам Совета директором НОЦ Игорем Федюшкиным. "Это может стать хорошим и эффективным механизмом в реализации инновационных проектов на конкретных производствах с привязкой к их специфике", - отметил он.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph