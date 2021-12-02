Движение транспорта приостановят на участках пл. Советской и ул. Ярошенко Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта приостановят на участках пл. Советской и ул. Ярошенко. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, с 00:01 23 декабря до 00:.01 12 января будет приостановлено движение транспорта по местным проездам площади Советской от улицы Адмирала Васюнина до улицы Богородского.

Кроме этого, в этот же период времени будет запрещено движение и в другом районе города - на улице Ярошенко в районе дома №5А.

Отмечается, что на подъездах будут установлены дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств. Объезд будет организован по прилегающим улицам.