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Спорт

ХК "Торпедо" наградил ветеранов клуба

22 декабря 2021 15:01  [196] Спорт

Фото: сайт клуба

ХК "Торпедо" наградил ветеранов клуба. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, торжественная церемония чествования ветеранов хоккейного клуба "Торпедо" состоялась в концертном зале "Milo".

В рамках мероприятия, организованного совместно с "Центром-800", со сцены прозвучали поздравительные речи руководителей региона, партнеров клуба. Заслуженные награды получили игроки и сотрудники "Торпедо", внесшие значительный вклад в развитие организации.

Первым к собравшимся обратился заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин. Он отметил символичность совпадения двух больших и крупных юбилеев — 800-летия Нижнего Новгорода и 75-летия хоккейного клуба "Торпедо".

"То, что два таких серьезных события сошлись воедино, в очередной раз подчеркивает, что история города и история команды неразрывно связаны между собой. Жители нашего города всегда были настоящими энтузиастами и первопроходцами в любых делах, за которые бы ни брались. Не зря одним из девизов „Торпедо“ является цитата Валерия Чкалова „Если быть — то быть первым“. „Торпедо“ было в числе первых хоккейных команд страны", - сказал он.

Генеральный директор нижегородского клуба Александр Харламов, в свою очередь, отметил важность команды в жизни города. "Для меня большая честь работать на благо такого клуба с такой историей и традициями, как „Торпедо“. С первого дня своей работы в Нижнем Новгороде я понял, какую важность в жизни города и каждого из нижегородцев играет наша команда. О том, как здорово болеют за „Торпедо“, и какую поддержку получает команда, может только мечтать большинство клубов КХЛ. Сегодня на мероприятии присутствует множество ветеранов, к которым у нас всегда особое отношение и уважение. И мы сделаем все возможное, чтобы продолжить те славные традиции, которые вы заложили".

В ходе вечера ветераны команды нескольких поколений и эпох, вдовы олимпийских чемпионов, сотрудники и персонал команды, представители судейского корпуса, а также члены правления клуба были награждены дипломами Федерации хоккея России, благодарственными письмами министерства спорта и законодательного собрания Нижегородской области. Также всем участникам мероприятия в память о празднике были вручены юбилейные медали хоккейного клуба "Торпедо" и подарочные наборы.

Кроме этого, собравшимся был показан трейлер нового документального фильма "Синдром "Торпедо" об истории нижегородского клуба, полная версия которого выйдет в свет в день 75-летия команды 26 декабря.

Завершило торжественный вечер выступление популярной российской рок-группы "Uma2rman".

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Теги:
Торпедо Хоккей
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