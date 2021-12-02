Юрий Шалабаев наградил нижегородских спасателей Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил и вручил благодарности сотрудникам ГУ МЧС России по Нижегородской области накануне их профессионального праздника, который отмечают в России 27 декабря.

По словам начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерия Синькова, уходящий год был непростым для спасателей. «Мы каждый год провожаем в надежде, что новый год будет спокойнее и благополучнее. Но жизнь расставляет все на свои места. 2021 год для нас был очень сложный. И я говорю не только о профессиональных спасателях, о тех, кто "носит погоны", но и о гражданских. Сегодня обычные люди становятся участниками событий, где приходится проявлять героизм», - подчеркнул Валерий Синьков.

"Искренне хочу поблагодарить вас за ваш труд, за спокойный и уверенный героизм, с которым вы подвергаете свою жизнь опасности, спасая жизни других. К сожалению, многим из нас приходится сталкиваться с авариями, стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями, и каждый знает, к кому можно обратиться – к вам. И одно только ваше появление сразу успокаивает и дает надежду на хороший исход", - подчеркнул глава города.

Как отметил Юрий Шалабаев, за неполный 2021 год аварийно-спасательный отряд городского Управления ГО и ЧС более 2 тысяч раз выезжали на аварийно-спасательные работы, более 1000 нижегородцев получили необходимую помощь. "Будьте уверены, нижегородцы уважают ваш труд, вашу профессию и гордятся вами. Желаю здоровья, благополучия, мира и добра вам и вашим семьям", - сказал мэр.

Благодарностью главы города Нижнего Новгорода были отмечены капитан внутренней службы Константин Быстров, подполковник внутренней службы Дмитрий Лазарев и майор внутренней службы Алексей Хахалев.

На торжественном мероприятии были отмечены горожане за высокую гражданскую позицию, отвагу, смелые и решительные действия в деле спасения, а также пропаганду спасательного дела медалями МЧС России.