Работник завода "Красное Сормово" получил открытые переломы костей ноги со смещением отломков. Об этом сообщили в государственной инспекции труда в Нижегородской области.
Согласно информации, это произошло 20 декабря на участке складского хозяйства. При размещении труб металлический стеллаж сместился, и нога 66-летнего стропальщика оказалась зажатой. В результате этого пострадавший получил тяжелые повреждения здоровья.
Госинспекцией труда проверяется соблюдение норм охраны труда, обучение работников безопасным методам работы, исполнение положений инструкций для данного вида работ и другие вопросы трудового законодательства.
Как рассказали в ведомстве, по результатам расследования будут установлены причины несчастного случая и приняты меры инспекторского реагирования. Виновные лица будут привлечены к ответственности.
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