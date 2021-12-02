Работник завода "Красное Сормово" получил открытые переломы костей ноги Происшествия

Работник завода "Красное Сормово" получил открытые переломы костей ноги со смещением отломков. Об этом сообщили в государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Согласно информации, это произошло 20 декабря на участке складского хозяйства. При размещении труб металлический стеллаж сместился, и нога 66-летнего стропальщика оказалась зажатой. В результате этого пострадавший получил тяжелые повреждения здоровья.

Госинспекцией труда проверяется соблюдение норм охраны труда, обучение работников безопасным методам работы, исполнение положений инструкций для данного вида работ и другие вопросы трудового законодательства.

Как рассказали в ведомстве, по результатам расследования будут установлены причины несчастного случая и приняты меры инспекторского реагирования. Виновные лица будут привлечены к ответственности.​