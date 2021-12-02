Один человек погиб на пожаре в жилом доме на ул. Б.Покровская Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Один человек погиб на пожаре в жилом доме на ул. Б.Покровская. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме (ул. Большая Покровская, 46б) поступило в ведомство накануне в 16:44.

Прибывшие по месту вызова пожарные установили, что происходит горение квартиры на 1-м этаже.

Позже поступила информация об одном погибшем - мужчине. Также в результате пожара пострадала женщина, которая доставлена в больницу №33. В маневренном фонде размещено 5 человек, еще 8 человек (из них трое - дети) размещены у родственников.

В 19:18 пожар был локализован, а в 20:56 объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара было задействовано 100 человек и 24 единицы техники. Площадь пожара составила 600 кв.м.

При этом по состоянию на 09:00 24 декабря на месте происшествия продолжают дежурить пожарные. Движение на ул. Звездинка в настоящее время затруднено, закрыт поворот на М.Покровскую улицу около здания "Почты России".

фото - НИА "Нижний Новгород"