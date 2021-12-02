Центр подготовки по адаптивным видам спорта построят в 2023 году
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Ледовый дворец построят в Нижнем
Конкурс на проектирование станций "Варя" и "Сормовская" объявят осенью
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 декабря 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
24 декабря 2021 12:53  [192] Литературный музей имени Горького в Нижнем Новгороде планируется открыть в 2022 году
24 декабря 2021 10:25  [562] Резиденция Деда Мороза на нижегородской ярмарке будет работать в двух форматах
23 декабря 2021 16:44  [317] Мультимедийный спектакль "Кузница снежинок" пройдёт в Манеже Нижегородского кремля в новогодние праздники
23 декабря 2021 10:41  [771] Парк "Швейцария" откроется полностью для посещения 25 декабря
23 декабря 2021 09:20  [302] Ольга Любимова высоко оценила туристический потенциал Городецкого музейного комплекса
22 декабря 2021 13:55  [377] Глеб Никитин посетил новый выставочный проект в "Арсенале"
22 декабря 2021 11:57  [490] Новогоднее чудо в квартале Трех Святителей: куда пойти в предстоящие выходные?
21 декабря 2021 20:45  [512] Музей-заповедник "Болдино" – одна из жемчужин пушкинских музеев, - Ольга Любимова
21 декабря 2021 16:36  [502] Нижегородская область вошла в рейтинг самых интересных этнических парков страны
20 декабря 2021 19:40  [607] Глеб Никитин: "Проект "Новогодняя столица России" станет ярким завершением юбилейного года"
Культура и отдых

Резиденция Деда Мороза на нижегородской ярмарке будет работать в двух форматах

24 декабря 2021 10:25  [562] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Резиденция Деда Мороза на нижегородской ярмарке будет работать в двух форматах. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, в период с 25 декабря по 9 января дом Деда Мороза будет работать в двух форматах - квеста или свободного посещения.

Тем, кто планирует принять участие в 20-минтуном квесте, необходимо будет пройти предварительную регистрацию на сайте.

Попасть в резиденцию можно будет и в формате свободного посещения, то есть без предварительной регистрации (но не более 30 человек единовременно).

Так, в период с 25 по 30 декабря и со 2 по 9 января можно будет посетить резиденцию с 10:00 до 15:30 (в формате квеста) и в вечернее время - с 16:00 до 21:00 в режиме свободного посещения.

31 декабря дом Деда Мороза будет работать по особому графику: с 10:00 до 14:00 и с 15:00 до 18:00, соответственно. 1 января также будет действовать особый режим работы - с 12:00 до 15:30 (в формате квеста) и с 16:30 до 21:00 (в режиме свободного посещения).

Посещение резиденции - бесплатное.

Для доступа в резиденцию взрослым потребуется QR-код о вакцинации или "Мультипасс". Свободный доступ без взрослых возможен с 12 лет.

Напомним, что Нижегородская ярмарка станет главной локацией празднования Нового года в этом году. Новогодняя программа там откроется 24 декабря гала-концертом с участием олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира, а также звезд проекта "Ледниковый период". В новогоднюю ночь на площадке предусмотрена анимационная программа, спортивные активности и салют. Церемония закрытия празднования и передача титула "Новогодней столицы" Новосибирску запланирована на 9 января.

(0+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородская ярмарка Новый год
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph