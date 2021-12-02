Резиденция Деда Мороза на нижегородской ярмарке будет работать в двух форматах Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Резиденция Деда Мороза на нижегородской ярмарке будет работать в двух форматах. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, в период с 25 декабря по 9 января дом Деда Мороза будет работать в двух форматах - квеста или свободного посещения.

Тем, кто планирует принять участие в 20-минтуном квесте, необходимо будет пройти предварительную регистрацию на сайте.

Попасть в резиденцию можно будет и в формате свободного посещения, то есть без предварительной регистрации (но не более 30 человек единовременно).

Так, в период с 25 по 30 декабря и со 2 по 9 января можно будет посетить резиденцию с 10:00 до 15:30 (в формате квеста) и в вечернее время - с 16:00 до 21:00 в режиме свободного посещения.

31 декабря дом Деда Мороза будет работать по особому графику: с 10:00 до 14:00 и с 15:00 до 18:00, соответственно. 1 января также будет действовать особый режим работы - с 12:00 до 15:30 (в формате квеста) и с 16:30 до 21:00 (в режиме свободного посещения).

Посещение резиденции - бесплатное.

Для доступа в резиденцию взрослым потребуется QR-код о вакцинации или "Мультипасс". Свободный доступ без взрослых возможен с 12 лет.

Напомним, что Нижегородская ярмарка станет главной локацией празднования Нового года в этом году. Новогодняя программа там откроется 24 декабря гала-концертом с участием олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира, а также звезд проекта "Ледниковый период". В новогоднюю ночь на площадке предусмотрена анимационная программа, спортивные активности и салют. Церемония закрытия празднования и передача титула "Новогодней столицы" Новосибирску запланирована на 9 января.

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