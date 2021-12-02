Нижегородский водоканал наградил победителей конкурса на стипендию имени А.И. Дельвига Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский водоканал наградил победителей конкурса на стипендию имени А.И. Дельвига. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, компанией проводится активная работа по привлечению на ресурсоснабжающее предприятие молодых кадров.

Кроме этого, накануне Нового года состоялись: награждение победителей конкурса на получение стипендии имени А.И. Дельвига, экскурсия по Слудинской водопроводной станции и квиз для учащихся профильных направлений ведущих нижегородских вузов и ссузов, которых водоканал поддерживает стипендиями, а также участников кросс-функциональной стажировки, в рамках которой ребята получают возможность попробовать себя в выбранной профессии и получить необходимый опыт.

Первый заместитель гендиректора Михаил Шмелев вручил дипломы 6 студентам ННГАСУ, еще 5 студентам НГТУ, 10 учащимся Нижегородского строительного техникума и Нижегородского техникума отраслевых технологий.

Он отметил, что работа с молодыми специалистами – важный аспект деятельности водоканала.

"Поэтому мы рады приветствовать стипендиатов и стажеров на нашей станции и готовы знакомить их со спецификой отрасли, показывать им всю важность и ответственность работы на таком предприятии, как наше. Эти ребята, учащиеся сейчас на слесарей, электроэнергетиков, лаборантов, инженеров, электрогазосварщиков, специалистов IT – наше кадровое будущее. Так по итогам кросс-функциональной стажировки этого года частью нашего коллектива стали 9 студентов, причем трое из них переведены уже на постоянные ставки", - сказал Михаил Шмелев.



Стажеры и стипендиаты поделились на 4 команды и в квизе продемонстрировали свои знания, скорость реакции и креативность. Победу одержала команда "Никита Кожемяка", которая набрала наибольшее количество очков.