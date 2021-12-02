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Общество

Победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий наградили в Нижнем Новгороде

24 декабря 2021 18:40  [146] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава города Юрий Шалабаев наградил победителей конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий Нижнего Новгорода "Новогодняя столица России 2022". Организатором конкурса выступил департамент развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода.

Глава города Юрий Шалабаев отметил, что в этом году предприятия очень активно участвовали в конкурсе – украшали свои территории и здания, и нижегородцы оценили это. «В этом году наш город не только отмечает свое 800-летие, но и носит почетное звание "Новогодней столицы России". На праздники в нижегородских гостиницах забронированы практически все номера, потому что туристы и жители других городов уже знают, что у нас хорошо, интересно и красиво", - отметил мэр.

Конкурс на лучшее праздничное оформление проходил с 22 ноября по 24 декабря в два этапа, сначала отбор - в районах, потом оценка городской конкурсной комиссии. В этом году в конкурсе приняли участие 119 предприятий. Награды были вручены 33 предприятиям. Кроме того, 17 организаций были отмечены дипломами участников конкурса.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

номинация "Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли города Нижнего Новгорода"

"Торговые центры, торговые комплексы, моллы, гипермаркеты, универмаги, торговые дома"
1 место – ТРК "Небо" ;
2 место - ТРЦ "РИО";
3 место - ТЦ "Центральный универмаг".

"Предприятия розничной торговли"
1 место - магазин "Сокровища дракона" (ул.Большая Покровская,10);
2 место - "Галерея художественных промыслов Handicraft" (ул. Б.Покровская,12);
3 место - магазин-салон "Дизайн-Букет" (пр. Кирова, 6).

номинация "Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания Нижнего Новгорода"

"Предприятия общественного питания с количеством более 100 посадочных мест"
1 место - ресторан "Сыроварня" (пл.Октябрьская,1);
2 место - кафе Graf (ул. Таганская, 4/3) ;
3 место - кафе-клуб-ресторан "Облака" (пр. Гагарина, 232 Д).

"Предприятия общественного питания с количеством менее 100 посадочных мест"
1 место - ресторан "Английское посольство" (ул.Звездинка, 12);
2 место - кафе "Самурай" (пр. Гагарина, 192);
3 место - ресторан "Пяткин" (ул. Рождественсая, 25).

Номинация "Лучшее новогоднее оформление предприятия по оказанию услуг населению Нижнего Новгорода"

"Предприятия бытового обслуживания населения"
1 место – салон BREELY (пр. Октября, 127);
2 место - салон красоты "Бельфам" (ул.Культуры, 2);
3 место - парикмахерская "Тут стригут" (ул.Бекетова, 40).

"Предприятия сферы гостиничных услуг"
1 место - гостиница "Волна" (пр. Ленина, 98) ;
2 место - гостиничный комплекс "Сова" (ул. Ванеева, 121);
3 место - отель "Кулибин" (ул.Горького,121).

"Прочие предприятия сферы услуг"
1 место – дилерский центр "Юникор" (пр. Гагарина, 121 Д);
2 место - агентство недвижимости "Авенир" (бульвар Южный, 16) ;
3 место – дилерский центр "Мерседес - Бенц Плаза" (пр. Гагарина,230).

Номинация "Лучшее новогоднее оформление предприятия Нижнего Новгорода"

1 место - "Зоопарк «Лимпопо" (ул. Ярошенко, 7б) ;
2 место - завод "Труд" (ул. Ларина, 18);
3 место - СК "Стройсервис" (ул. Ореховская, 80).

Номинация "Лучшее новогоднее оформление предприятия Нижнего Новгорода по результатам опроса среди жителей"

1 место – гостиничный комплекс "Край света" (Анкудиновское шоссе, 4);
2 место - ТЦ "Красочный город "Ордер" (ул. Героя Попова, 35 Д);
3 место - ресторан "Берёзовая роща" (д. Ольгино, 1 А).

"Лучший дизайн новогоднего оформления интерьера" - МФЦ "Океанис" (пр.Гагарина,35 корп.1)

"Лучшая концепция новогоднего оформления входной группы" - магазин цветов Fine Fleur (ул.Карла Маркса, 48)

"Лучший дизайн светового новогоднего оформления экстерьера" - ресторан "Магадан" (пл.Октябрьская, 1)

"Лучшее комплексное новогоднее оформление предприятия общественного питания" - ресторан Skoba (ул.Рождественская, 4)

"Лучшее новогоднее оформление входной зоны предприятия общественного питания" - ресторан Andrea's и бар "Джой" (ул.Белинского, 15)

"Лучшее новогоднее оформление нестационарного торгового объекта" - киоск "Медоварня" (пл. Минина).

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