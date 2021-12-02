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Праздничную подсветку в честь юбилея ХК "Торпедо" включат на нижегородской телебашне 26 декабря

25 декабря 2021 11:32  [128] Спорт

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

26 декабря с 20:00 до 22:00 на нижегородской телебашне включат праздничную подсветку в честь 75-летия хоккейной команды "Торпедо". Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

На объекте будет идти трансляция тематической видеооткрытки. Грани телебашни украсят залпы светового салюта, фирменная символика "Торпедо" и признания в любви нижегородскому клубу.  

"Иллюминация на телебашне сопровождает все игры торпедовцев на родном льду, а после удачных матчей включается особый победный видеосценарий. Желаем нашему легендарному клубу сохранять и развивать лучшие традиции нижегородского хоккея, радовать своими победами, которые делают жизнь болельщиков и всего города ярче", - отметил директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

Подсветка телебашни, модернизированная РТРС специально к 800-летию Нижнего Новгорода, сопровождает федеральные, региональные праздники, ключевые спортивные, культурные мероприятия и социальные акции. Также все желающие могут заказать световое поздравление на высотной доминанте города через мобильное приложение "Башня света".

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